Overnachten in Plopsa-hotel vanaf 2020 SUITES IN STUDIO 100-SFEER, RESTAURANT VOOR 350 GASTEN GUDRUN STEEN

22 mei 2018

02u34 0 De Panne Het nieuwe Plopsa-hotel in De Panne gooit in 2020 de deuren open. 117 kamers zal het tellen - mét suites in typische Studio 100-sfeer. Dineren kan in een restaurant met plaats voor 350 gasten.

Het openbaar onderzoek voor het nieuwe hotel is afgerond zonder klachten of opmerkingen. Ceo Steve Van den Kerkhof is blij dat de bouw bijna van start kan gaan. "Nu is het wachten op de omgevingsvergunning en dan kunnen de werken beginnen", zegt Van den Kerkhof. "Het is het eerste hotel binnen onze Plopsa-groep. We richten ons zowel naar de bezoeker van ons pretpark als naar zakencliënteel. Het hotel bouwen we uit rond het thema 'theater'. Naast het hotelgebouw werken we de gevel verder af met de look van kleine huisjes zoals in het pretpark zelf. Het sluit aan op het zwembad Plopsaqua. Op het gelijkvloers richten we een restaurant in met plaats voor 350 gasten en met een ruim buitenterras. Daarnaast komen er ook drie vergaderzalen met een totale capaciteit van opnieuw 350 personen en twee bars, waarvan één voorbehouden voor de vergaderzalen. Op de drie verdiepingen plannen we in totaal 117 kamers waarvan 84 standaardkamers van 32 vierkante meter. De 18 suites zijn 47 vierkante meter en de 15 luxesuites variëren qua oppervlakte van 60 tot 100 vierkante meter. Voor de standaardkamers kiezen we het theaterthema, een aantal van onze suites dompelen we volledig onder in de Studio 100-sfeer. Ondergronds bouwen we een parking voor 40 wagens."





Blikvanger: inkomhal

"Blikvanger wordt de inkomhal of foyer die we vormgeven als een theater- of operazaal. De personages van Studio 100 krijgen een centrale rol her en der in het hotel. De ingang van Plopsaqua integreren we in het geheel. Er zullen 50 voltijdse werknemers aan de slag kunnen. De opening voorzien we in 2020, dan bestaat Plopsaland De Panne net 20 jaar. We investeren om en bij de 20 miljoen euro in het hotel. Daarnaast plannen we ook nog 150 vakantiehuisjes in De Panne. We kochten daarvoor al camping Ter Hoeve aan."





Schepen van Ruimtelijke Ordening en Toerisme Bram Degrieck (Het Plan B) ziet het hotel als een aanwinst. "Plopsabezoekers zullen ongetwijfeld sneller een dagje aan zee plannen. Nu moeten die mensen vaak tot ver buiten De Panne boeken. Dan heb ik liever dat ze in onze gemeente kunnen blijven slapen. Het zal een van de mooiste hotels van ons land worden."





Nieuwe achtbaan?

Er staat nog meer op de planning in het jubileumjaar 2020 in Plopsaland De Panne. Op fansites van het pretpark lezen we dat er een nieuwe achtbaan en een darkride - een binnenattractie - komen. Daarover wilde ceo Van den Kerkhof nog niets kwijt.