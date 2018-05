Oppositiekartel breekt in stukjes 09 mei 2018

Het oppositiekartel Visie 2020 & N-VA De Panne is niet meer. ACT!E, de nieuwe liberale open groep, en N-VA komen in oktober elk met een eigen lijst op en willen zich nu al duidelijk profileren. "Het is een echtscheiding met wederzijds akkoord", zegt lijstduwer van ACT!E Serge Vandamme. Dat de liefde tussen beide partijen nog niet bekoeld is, lezen we in de officiële mededeling. 'We blijven ook na de verkiezingen bevoorrechte gesprekspartners.' "Dit betekent niet dat we een voorakkoord hebben", weerlegt ACT!E-lijsttrekker Wim Janssens. Gemeenteraadslid Cindy Verbrugge, die de N-VA-lijst zal trekken, geeft wel mee dat beide oppositiepartijen heel wat raakvlakken hebben. "We vinden elkaar in standpunten over de heraanleg van de Zeedijk, het oplossen van de files in Adinkerke, het milieubeleid en het creëren van jobs." (GUS)