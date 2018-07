Oppositie stapt op om te supporteren 03 juli 2018

02u58 0

De gemeenteraad in De Panne startte gisteren om 20 uur. Niet naar de zin van oppositiepartij ACT!E. "Ongehoord dat de burgemeester niet één keer een uitzondering kon maken. De raad kon perfect om 18 uur beginnen, zoals schepen Bram Degrieck (Plan B) had voorgesteld. Aangezien er toch nauwelijks rekening gehouden wordt met wat we voorstellen, supporteren we liever voor de Duivels. Onze zitpenning schenken we aan een goed doel." Opmerkelijk, Mieke Logier (N-VA) volgde hen. Partijgenote Cindy Verbrugghe (N-VA) bleef als enige oppositieraadslid zitten. Sportschepen Ann Woestijn (DAS) en burgemeester Ann Vanheste (DAS) hadden net als Laurent Boudolf (DAS) een rode outfit aan. Tegen 21.15 uur was de raad afgelopen en kon iedereen zich reppen naar het grote scherm in de Sloepenlaan of De Boare. (GUS)