Opnieuw nachtzwemmen in Plopsaqua 02 augustus 2018

Naar aanleiding van de hittegolf kondigde Plopsaqua De Panne vorige week voor het eerst nachtzwemmen aan. Door de grote vraag beslist het waterpark om ook komende vrijdag de deuren tot 1 uur 's nachts open te houden. "De eerste editie van het nachtzwemmen vorige week werd een schot in de roos. We mochten de hele dag 3.500 bezoekers verwelkomen. Dat cijfer was een absoluut dagrecord en kwam tot stand omdat het nachtzwemmen zelf extra bezoekers kon verleiden", vertelt Jolien De Tender van Plopsa. "Door de vele lovende reacties en de grote vraag, hebben we besloten om ook deze vrijdag langer open te blijven. We ontvingen meer dan 200 vragen om het nachtzwemmen nóg eens over te doen. Mensen die er vorige week niet bij konden zijn, kunnen dus deze vrijdag genieten van de exclusieve laatavondopening", vult CEO Steve Van den Kerkhof aan. Plopsa bekijkt naargelang het succes om nog meer zwemnocturnes te organiseren, al dan niet in de schoolvakanties.





Bezoekers die zich vrijdag komen verfrissen, genieten vanaf 20 uur allemaal van kindertarief. Ze kunnen er zich uitleven aan 10,99 euro in plaats van 19,99 euro. Tickets kunnen aan de kassa of online via www.plopsaqua.be aangekocht worden. Plopsaqua, in De Pannelaan 68, is doorlopend open. (TVA)