Opkuis van blauwe smurrie op stranden begonnen Bart Boterman

04 januari 2019

14u40 0 De Panne De brandweer is momenteel bezig met de aangespoelde smurrie op de stranden van De Panne, Koksijde en Oostduinkerke op te ruimen. Het gaat om blauw tot turquoise korrels, mogelijk gestold smeermiddel voor motoren van schepen, dat in een grote hoeveelheid in zee terechtkwam.

“Wij raden af om het product vast te nemen. Wat het precies is, wordt onderzocht in het labo”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Er wacht de pompiers nog enkele frisse uren of zelfs dagen op het strand. Volgens de woordvoerder is de opruim een stevig karwei aangezien het allemaal kleine korrels en partikels betreft, die niet machinaal te filteren zijn.

Wandelaars zagen de smurrie maandagmorgen voor het eerst liggen. Ook over de Franse grens zou er blauwe smurrie zijn aangespoeld. “Wie nog grote hoeveelheden ziet liggen, mag de lokale brandweerpost contacteren”, voegt Kristof Louagie toe.