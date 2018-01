Openbaar plassen in De Panne is opnieuw mogelijk 02u34 0

De openbare toiletten op de Zeedijk in De Panne, aan de Zeelaan, zijn opnieuw toegankelijk. Storm Eleanor had de trap naar beneden gevuld met zand, waardoor voor de deur tot een meter hoog bedekt was. Het voorval kreeg ruchtbaarheid op de sociale media toen de toiletten na een week nog steeds niet toegankelijk waren. Arbeiders van de gemeente hebben de trap nu vrijgemaakt. (BBO)