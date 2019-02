Op de valreep gered: Oosthoekschooltje mag toch jaar langer open blijven GUS

01 februari 2019

13u08 0 De Panne Vanmorgen bevestigde Vincent Deconinck van het schoolbestuur Immaculata De Panne nog dat het Oosthoekschooltje de deuren zou moeten sluiten omdat er geen leerlingen genoeg waren. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft nu net meegedeeld dat het een extra schooljaar langer mag open blijven.

De Vlaamse regering keurde het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits goed waardoor scholen van het gewone basisonderwijs twee in plaats van één genadejaar krijgen. Net op tijd voor de toekomst van het Oosthoekschooltje. “We hoorden het nieuws via de media”, reageert voorzitter van het schoolbestuur Vincent Deconinck verrast. “Onverwacht positief nieuws uiteraard. We zullen er alles aan doen om aan de vooropgestelde twintig leerlingen te geraken. Misschien moeten we nadenken over een combinatie kinderopvang met kleuteronderwijs.”

Het Oosthoekschooltje is al sinds 1927 een vaste waarde in De Panne. Toen het nieuws van de dreigende sluiting naar buiten kwam, regende het steunbetuigingen via sociale media. Velen hielden alleen maar positieve herinneringen aan hun tijd in het schooltje over. Misschien dat een extra schooljaar de toekomst van de school alsnog kan veilig stellen. “We zullen meteen een brief opmaken en het goede nieuws verspreiden onder de ouders en ons personeel”, besluit Vincent.