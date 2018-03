Ook Regi op Festival aan Zee 06 maart 2018

02u29 0

De affiche voor Festival aan Zee op 28 en 29 april, op het strand in De Panne, staat bijna vol. Regi, Isabelle A, deejay Mr. T, Amery, Portland, Yolotanker en dj Zina hebben hun komst bevestigd. Eerder al maakte de organisatie headliner Bart Peeters bekend, net als Masai Jr, De Helden, Jebroer, Milo Meskens en dj Shizzle Le Sauvage. Het is een programma dat zowel kinderen als hun ouders zal aanspreken, maar ook tieners vinden er hun gading. Lokale verenigingen brengen animatie naast de festivaltent en er is ook een portie straattheater. Meer info op www.festivalaanzee.be. (GUS)