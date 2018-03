Ook Emma Bale en Van Echelpoel op Festival aan Zee 26 maart 2018

De affiche voor Festival aan Zee op 28 en 29 april op het strand in De Panne is met Emma Bale en Van Echelpoel compleet.





Andere toppers tijdens dat weekend zijn onder meer Regi, dj Yolotanker, Bart Peeters, Jebroer en Milo Meskens. Nieuw dit jaar is dat bezoekers online hun drankvouchers kunnen aankopen. De consumpties zijn goedkoper en je bent veel sneller bediend. Festival aan Zee blijft een gratis evenement met naast muziek heel wat kindvriendelijke randanimatie mee verzorgd door de gemeentediensten en een aantal verenigingen van De Panne. Meer informatie: www.festivalaanzee.be. (GUS)