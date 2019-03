Ook een dief keert terug naar waar het goed is: 66-jarige slaat tweede dag op rij toe, maar wordt herkend BBO

07 maart 2019

12u51 0 De Panne Een 66-jarige man heeft woensdagnamiddag voor de tweede dag proberen toe te slaan in een winkel in de Zeelaan in De Panne. Hij werd door het personeel herkend op basis van camerabeelden van dinsdag.

Dinsdag had de man een tiental stukken ondergoed weggestoken onder zijn kledij en zo de winkel voor cosmetica, verzorgingsproducten en kledij verlaten. De dag erna werd hij door de personeelsleden herkend, die onmiddellijk de politie belden. Het gaat om een 66-jarige man uit Villers-La-Ville in Waals-Brabant. De politie was snel ter plaatse en kon hem staande houden. Opnieuw had hij enkele spullen verborgen onder zijn kledij. De man werd meegenomen voor verhoor en bekende de feiten. Er is een pv opgesteld voor diefstal. Het parket kan de man voor de rechtbank brengen of een minnelijke schikking opsturen.