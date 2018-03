Ook Act!e pleit voor heraanleg voetpaden 16 maart 2018

02u33 0

Vorige week nog was de lamentabele toestand van de voetpaden in de Zeelaan in De Panne een gespreksonderwerp in de gemeenteraad. De commerciële as van De Panne werd in 2011, toen de liberalen en socialisten aan het bewind waren, geopend. Act!e, de nieuwe liberale beweging die in oktober naar de kiezer stapt, reageert nu. "Uit onze rondvraag blijkt dat de inwoners het belangrijk vinden dat de bestuursploeg de gladde tegels in de Zeelaan aanpakt", duidt communicatieverantwoordelijke van Act!e Marc Hauspie.





"Acht jaar geleden heeft het toenmalige gemeentebestuur onder begeleiding van een studiebureau helaas een verkeerde materiaalkeuze gemaakt. Het huidige gemeentebestuur heeft in 2013 de werken definitief opgeleverd zonder opmerkingen te geven. Er is nog steeds geen oplossing voor de gladde voetpaden en het loskomen van de tegels. We maken ons sterk dat een heraanleg de enige oplossing is."





(GUS)