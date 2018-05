Ontdek De Panne met cheque 17 mei 2018

De ontdekcheques van De Panne zijn er niet langer voor wie tussen 16 en 25 jaar is maar wel voor wie tussen de 12 en 30 jaar is. Je moet in De Panne wonen of er een tweede verblijf hebben. In zo'n chequeboekje zitten 17 vrijetijdsactiviteiten voor 20 euro. Daarnaast is er een bon voor één jaar gratis lidmaatschap bij de bibliotheek aan toegevoegd. De cheques kan je afhalen bij de jeugddienst. De gemeenteraad discussieerde over de wet op privacy bij de inzameling van persoonlijke gegevens maar keurde het uiteindelijk wel goed.





(GUS)