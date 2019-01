Ondernemers steunen Mama’s voor Kinderen GUS

14 januari 2019

11u41 0 De Panne Verschillende ondernemers uit De Panne lieten tijdens de actie De Warmste Week hun goede hart spreken. Het resultaat is een cheque van 1415 euro voor de lokale vereniging Mama’s voor Kinderen.

Horeca De Panne-Adinkerke verkocht cadeausets met het bier Pier Kloeffe, Natalie Camelbeke van Hotel aan Zee organiseerde een wafelbingo en Andy Vandenbon van Hoeve Paepehof een ribbetjesbingo. Op de foto zie je Marc Hauspie, Marc Vanzeebrouck en Natalie Camelbeke samen met vrijwilligers Willy Van Belleghem en Liesbet Lingy van Mama’s voor Kinderen. Dat is een vereniging die in het Duinenheem in de Duinenstraat in De Panne een onthaal- en winkelruimte met kindergerief, tweedehandskledij en speelgoed runt. Het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur open.