Onafhankelijk schepen komt toch op met eigen lijst 08 maart 2018

02u32 0 De Panne Onafhankelijk schepen Bram Degrieck stapt af van zijn idee om alleen naar de kiezer te stappen in oktober.

"De werktitel is Lijst X - De Panne", zegt Bram. "In april vorig jaar ontstond het kartel 'Lijst van de Burgemeester' met meerderheidspartijen DAS en CD&Vplus. Ik was daar niet mee akkoord omdat de keuze van de kiezer zo beknot wordt en stapte uit CD&Vplus. Het was de bedoeling met een eenmanslijst op te komen. De voorbije maanden spraken heel veel mensen mij aan. Ze stimuleerden me de lat hoger te leggen en dus doe ik met een kleur-onafhankelijk alternatief een gooi naar de burgemeesterssjerp. Namen van kandidaten geef ik nog niet. Tegen de zomer wil ik de lijst klaar hebben."





Nek uitsteken

Bram Degrieck is 42 jaar en heeft als schepen de bevoegdheden toerisme, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 2000 zetelt hij in de gemeenteraad van De Panne.





"Een echte partijsoldaat ben ik nooit geweest maar ik wil wel mijn nek uitsteken voor onze gemeente", geeft hij nog mee. "Het programma moeten we nog schrijven maar mijn aandacht gaat vooral naar handel, toerisme, duurzaamheid en identiteit." Brams vader Johan Degrieck was jaren terug een tijdlang burgemeester en die ambitie koestert Bram zelf ook.





"Mijn gezin, familie en entourage steunen me in die beslissing en dat was doorslaggevend om dit project op te starten." Degrieck kondigde zijn initiatief gisteren aan op Facebook met de titel 'Let the game begin'. Naast het kartel Lijst van de Burgemeester maakte de liberale fractie al bekend op te komen met Actie. N-VA laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. (GUS)