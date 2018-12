Om te noteren: nu zaterdag Plopsa Kerstparade in de Zeelaan GUS

19 december 2018

15u05 0 De Panne Zaterdag om 18.30 uur kan je in het centrum van De Panne genieten van de Plopsa Kerstparade.

Die vertrekt en eindigt aan De Boare op het Koningsplein. Het is ook te zien in de Zee- , Nieuwpoort- en Sloepenlaan. Miss België en Miss Elegantie maken ook deel uit van de parade. DynamiCrew Koksijde en Jong El Fuerte zorgen voor de muzikale animatie. Achteraf kan je nog op de foto met de kerstman in de slee op de kerstmarkt. Door mee te doen aan een wedstrijd maak je kans op een meet & greet met acteurs uit onder meer Campus 12 en Kaatje. Wie bij de deelnemende handelaars shopt, kan een Plopsajaarabonnement winnen. Die actie loopt tot en met zaterdag.