Nog geen zin in circusweekend? Deze nostalgische affiches doen je wegdromen 02 augustus 2018

De Panne In De Panne is een expositie geopend met oude circusaffiches. In de raadszaal van het gemeentehuis hangt de collectie van toerismedirecteur Kurt Van Hoeck en van de vroegere eigenaars van het Melipark, Roland Florizoone.

"De expo vormt een mooie aanloop naar het nieuwe circusweekend van 17, 18 en 19 augustus in De Panne", vertelt Kurt Van Hoeck. "Omdat het om een nieuw evenement gaat, leek het wel leuk om op deze manier een aanloop te nemen. Ik heb zelf enkele oude affiches verzameld aangezien ik al van kleinsaf geïnteresseerd was in het circusfenomeen."





Workshops

Het Circusweekend vervangt Zomer Ende."Na het wegvallen van dit evenement zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe invulling voor dit weekend. We zullen het dit jaar invullen met allerlei workshops rond circus. Op vrijdag wordt alles geconcentreerd rond de Esplanade en zaterdag zijn er over de hele gemeente activiteiten rond circus en werken ook de handelaars rond het thema."





Circus Barones

"Op zondag is er een ontbijt met circus als randanimatie. Het kan natuurlijk niet anders dan dat er ook een circus aanwezig is in de gemeente, en die eer is weggelegd voor Circus Barones, die haar tenten hier zal opslaan."





