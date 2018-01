Nieuwe wind waait in oude zeilen STÉPHANIE (40) KRIJGT UNIZO-LABEL VOOR 'REBORN SAILS' GUDRUN STEEN

Naaister Stephanie Decoussemaeker creëert unieke gebruiksvoorwerpen uit oude zeilen. De Panne Stéphanie Bouché-Decoussemaeker (40) uit De Panne heeft het Handmade In Belgium-label van Unizo ontvangen. Met haar bedrijf Reborn Sails tovert ze oude zeilen om tot nieuwe gebruiksvoorwerpen zoals pennenzakken, portefeuilles en smartphonehoezen. Ze naait alles zelf met de hand.

"Onze zonen Sam (15) en Alex (17) zijn recreatieve zeilers", vertelt Stéphanie. "Mijn man Christophe en ik zijn gepassioneerd door de zee en schuimen graag watersportbeurzen af. In de zeilschool zagen we een pak versleten en gescheurde zeilen liggen die zouden eindigen op de vuilnisbelt. Omdat ik dat zo'n zonde vond, ging ik er creatief mee aan de slag. Het was de geboorte van ons bedrijf 'Reborn Sails', nu drie jaar geleden.





Van prachtige pennenzakken...

Handmade in Belgium

Beroepshalve ben ik naaister. Mijn eerste creatie uit een zeil was een laptopzak voor Sam. Daarop kwamen leuke reacties en zo ging de bal aan het rollen of kwam de wind in de zeilen om het met een toepasselijke uitdrukking te zeggen." Omdat Stéphanie alles met de hand creëert, krijgt ze van Unizo het Handmade in Belgium-label. "Met enkele zeilmakers hebben we een akkoord om hun oude zeilen op te halen", legt Stéphanie uit.





"Je moet weten dat meer dan de helft van een kapot zeil nog bruikbaar is voor het maken van tassen. We merken ook interesse van de zeilers zelf die een gepersonaliseerd voorwerp vragen omdat ze een sentimentele band hadden met hun oude zeil. Originele logo's, markeringen en naden verwerk ik mee in het ontwerp. Voor de versieringen gebruik ik dezelfde kleefstof als die voor zeilnummers en logo's. Het oogt dus allemaal heel authentiek."





"De mogelijkheden met zeilen zijn enorm", weet Stéphanie.





... tot knusse kussens.

Webshop

"In onze winkel in de Kasteelstraat 27 in het centrum van De Panne hebben we shoppingbags, sportzakken, toiletzakken, etuis, portefeuilles en allerlei hoezen. We zijn gespecialiseerd in het geven van een 'personal touch' aan de creaties. In de toekomst wil ik me meer toeleggen op decoratiespullen zoals lampkappen. Zeilen zijn stevige en onderhoudsvriendelijke stoffen. Ik werk er heel graag mee. Je moet wel wat ruimte hebben. In mijn atelier staat centraal een tafel van drie bij drie meter waarop ik de stoffen in kleinere stukken snijd. Naast onze fysieke winkel hebben we ook een webshop en doen we mee aan een aantal beurzen zoals de Nieuwpoort International Boat Show en Oostende voor Anker. Misschien bieden we onze producten ooit wel aan in andere winkels. Toch willen we kleinschalig blijven zodat de klanten niet te lang hoeven te wachten op hun bestellingen."