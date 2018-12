Nieuwe schepen over pas geopend Jukeboxmuseum: “Je kan hier zelfs geen plaatje spelen” Cindy Verbrugge (N-VA) niet bijster enthousiast over initiatief Frans Buyse (CD&V) GUS

21 december 2018

09u52 0 De Panne Het Jukeboxmuseum in de Kasteelstraat is deze kerstvakantie open. Daarna gaat het museum weer op slot om het verhaal verder op punt te stellen. Bezieler Frans Buyse (CD&V) maakt zich sterk dat het museum definitief de deuren opent tegen Pasen, maar zijn partij zit straks in de oppositie. “We evalueren eerst de kerstvakantie”, zegt de nieuwe schepen van Toerisme Cindy Verbrugge (N-VA) kritisch.

Het Jukeboxmuseum in De Panne is al een paar keer voer voor discussie geweest . Cindy Verbrugge, nu nog oppositieraadslid maar vanaf 2 januari schepen van Toerisme, was en is nog steeds niet euforisch. “Wat zijn de kansen van dit project”, vroeg ze zich af tijdens de officiële opening. “Er zijn slechts twee vrijwilligers om het museum te runnen. Het is een project dat moeilijk verkoopbaar is. Dit Jukeboxmuseum is zeker geen cadeau voor de gemeente. Bovendien is het niet toegankelijk. Voor de jeugd is er te weinig beleving. Ze kunnen zelfs geen plaatje laten spelen. Parking is er nauwelijks en de eigenaar van het pand moet gewoon door het museum als hij naar buiten wil. Een cafetaria mag niet en een winkel is ook al niet voorzien. Hoe maak je dit museum dan rendabel? We zullen eerst de kerstvakantie evalueren. Ik beloof niet dat het museum tegen Pasen zal opengaan. Ik wil er wel aan werken om het tot een geslaagd initiatief te maken, maar ik zit toch nog met heel veel vragen.”

100 jaar popcultuur

“Je wandelt door 100 jaar popgeschiedenis”, schetst bezieler en initiatiefnemer Frans Buyse, die op dit moment zijn laatste dagen als OCMW-voorzitter afwerkt. “We zetten met vrijwilligers nu een gidsenwerking op het getouw. Het klopt dat bezoekers niet zelf de jukeboxen mogen laten spelen, maar met een gids kan dat wel. Het team van LeMondeDumas zal een virtuele tour maken, zodat mensen die moeilijk te been zijn en dus niet de trappen kunnen nemen toch het volledige museum zien. Er is wel een liftje voor één persoon in het museum. Van de 130 jukeboxen tonen we er nu 70, we kunnen regelmatig nieuwe toestellen tonen om het voor de bezoeker aantrekkelijk te houden. Er zijn genoeg ideeën om het interactief te maken. Ik denk maar aan sessies voor dj’s of vertelavonden. Het klopt dat er geen cafetaria mag ingericht worden, maar de bezoeker krijgt wel één drankje, dat zit inbegrepen in het ticket. We betalen maandelijks 2.000 euro voor de huur en het onderhoud van de collectie. In de inrichting investeerden we 150.000 euro.”

Het jukeboxmuseum is ingericht in een vroegere meubelzaak in de Kasteelstraat 1-3. Het is tijdens de kerstvakantie elke dag open van 14 tot 19 uur behalve op Kerstmis en Nieuwjaar zelf. Op zaterdag kan je er vanaf 10 uur al terecht. Een ticket kost 7 euro, consumptie inbegrepen. Senioren en studenten betalen 6 euro en mindervaliden 4 euro. Kinderen tot twaalf jaar kunnen gratis binnen.