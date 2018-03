Net echt: Crevits en schooldirectie doen aan 'spoorlopen' 17 maart 2018

02u27 0 De Panne In het Atheneum Calmeyn in De Panne heeft gisteren spoornetbeheerder Infrabel post gevat. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits testte er, samen met de directie van de GO!-school, het gevaar van spoorlopen uit. Dat deden ze in de 3D-simulatie 'The floor bij Infrabel'.

"Dit is choquerend", reageerde Crevits nadien. "De trillingen, de 3D-beelden en het geluid maken het tot een levensechte ervaring." Ook directrice Martine Mol was onder de indruk. "We zijn de eerste school die zo'n 3D-ervaring mag meemaken en we vinden het belangrijk dat onze leerlingen zo ontdekken hoe gevaarlijk het is om op de sporen te lopen. Zeker 150 leerlingen hebben de film gezien. Gelukkig hebben we nog nooit slachtoffers gehad en laten we vooral hopen dat dit zo blijft."





Verder wandelde Crevits door het schoolrestaurant en zag ze hoe leerlingen van de houtbewerking een kapsalon voor hun schoolgenoten aan het renoveren waren. Tot slot had Martine Mol het over duaal leren. Daarbij combineren leerlingen hun school met werk. Ook co-teaching kwam aan bod: verschillende leerkrachten die op hetzelfde moment in dezelfde klas aanwezig zijn. Nieuw vanaf volgend schooljaar is de junior high school. Jongeren van het zesde leerjaar kunnen dan een dagje in de middelbare school meemaken. (GUS)