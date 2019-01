Neos stelt nieuw bestuur voor GUS

14 januari 2019

11u51 0 De Panne Voorzitster Danielle Wouters heeft het vernieuwde bestuur van de seniorenvereniging Neos De Panne-Adinkerke voorgesteld. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Naast de voorzitster bestaat het bestuur van Neos De Panne-Adinkerke uit Betty Beerens, Agnes Coppin, Annick Vandenbilcke, penningmeester Christiane Decocq, secretaris Christine Verbeke, Wilfried Pollet, ondervoorzitster Gemma Dubois en Will Vansteene. Chantal Pierre ontbreekt op de foto. Donderdag 7 februari houdt Anne Provoost een lezing met als thema ‘Kinderen van de IJzer tijdens WOI’. Donderdag 7 maart is het tijd voor een dansnamiddag. Plaats van afspraak is telkens centrum De Boare op het Koningsplein om 14.30 uur.

Iedereen vanaf 55 jaar kan lid worden. Meer informatie krijg je van Christine Verbeke op 058/62.81.40 of via christine.verbeke@outlook.com.