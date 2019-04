Negen bestuurders betrapt op spookrijden in de file Bart Boterman

11 april 2019

18u16 1 De Panne Negen bestuurders zijn donderdagnamiddag betrapt toen ze in tegengestelde richting op de pechstrook van de E40 in Adinkerke reden om een file te omzeilen. Ze verlieten de autosnelweg via de oprit, maar daar stond de politie het verkeer te regelen. De landgenoten zagen hun rijbewijs ingetrokken en kregen een dagvaarding. Buitenlanders dienden meteen een boete te betalen.

Sinds begin maart verloopt het verkeer op de E40 naar de havens van Calais en Duinkerke bijzonder stroef door stiptheidsacties van protesterende Franse douaniers. Ze eisen extra nachtvergoedingen en personeel door de Brexit. Vandaag reikte opnieuw een file tot in Adinkerke, als gevolg van prikacties in Ghyvelde, een vijftal kilometer voorbij de grens. “Er waren enkele patrouilles opgeroepen om het verkeer te regelen aan de oprit in Adinkerke, vanwege de file. Bij aankomst stelden ze vast dat er tal van auto’s in tegengestelde richting over de pechstrook terugkeerden richting de oprit van Adinkerke. Er zijn 9 voertuigen geïntercepteerd”, zegt commissaris Geert Verslype van de politie Westkust.

De politie liet op bevel van het parket hun rijbewijzen meteen intrekken voor 15 dagen. “De Belgische bestuurders zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter omdat dit een vierdegraadsovertreding is. Terugkeren over de pechstrook zonder begeleiding van politie kan niet getolereerd worden en is levensgevaarlijk. De pechstrook dient bovendien ook om hulpdiensten ter plaatse te krijgen”, aldus de commissaris.

Landgenoten zwaarder gestraft

Tussen de betrapte bestuurders zaten zowel Belgen als Fransen. De landgenoten worden het zwaarst bestraft en zijn gedagvaard voor de politierechter. Voor een vierdegraadsovertreding voorziet het wetboek een boete van 320 tot 4.000 euro en 8 dagen tot 5 jaar rijverbod. Hun rijbewijzen zijn bovendien al ingetrokken. Het wetboek voorziet een uitzondering voor niet-inwoners, namelijk een onmiddellijke inning van 473 euro.

Wie niet in de file wil staan en naar Frankrijk moet, wordt door het Vlaams Verkeerscentrum aangeraden om via Kortrijk en Doornik naar het buurland te rijden.