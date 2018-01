Na krokus les volgen in klascontainers op Kerkplein 20 januari 2018

Volgende week worden de klascontainers geplaatst op het Kerkplein in de Dorpsstraat. Tijdens de krokusvakantie zullen een aantal klassen naar daar verhuizen zodat de verbouwingswerken aan de gemeenteschool kunnen starten. "Tegen de paasvakantie van volgend jaar moet alles achter de rug zijn", zegt schepen van Onderwijs Arne Debaeke (DAS) . "Tijdens de werken zal de school toegankelijk zijn via de zijingang van de tuin. Het hoofdgebouw zullen we afbreken, samen met de woning naast de school. In de nieuwbouw komen zeven klaslokalen, enkele administratieve ruimtes en een polyvalente zaal in. Ook het dak van de turnzaal wordt vernieuwd. De jongenstoiletten vormen we om tot een techniekruimte. Tot slot vervangen we ook het afdak. Door de doorgang zal het groen van de tuin zichtbaar zijn vanuit de Dorpsstraat. De kostprijs is 3,6 miljoen euro, maar we krijgen een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro." (GUS)