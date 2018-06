Na 20 jaar: heraanleg Duinhoekstraat start in 2019 09 juni 2018

02u36 0 De Panne Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert ruim vier miljoen euro in de heraanleg van de Duinhoekstraat in De Panne. De werken starten begin volgend jaar.

"Het is een dossier dat al twintig jaar aansleept", weet schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&V plus).





De gemeenteraad van De Panne keurde het definitieve ontwerp goed. "AWV trok drie miljoen euro uit voor 90 onteigeningen. Er zijn nog een drietal dossiers die gerechtelijk ingeleid zijn. De gemeente heeft 370.000 euro voorzien voor de aanleg van voetpaden. Voor het vernieuwen van de verlichting kunnen we rekenen op een Vlaamse subsidie van 75.000 euro per kilometer. AWV zal alle riolen en nutsleidingen vernieuwen en uiteraard ook de weg zelf heraanleggen. Asverschuivingen en middengeleiders moeten de drukke baan naar Frankrijk veiliger maken. In de bebouwde kom zal er langs weerszijden van de weg een fietspad lopen, erbuiten is dat aan één kant een dubbelrichtingpad. De werken starten bij de Langgeleedstraat." Oppositieraadslid Cindy Verbrugge (N-VA) pleitte voor een grensoverschrijdende aansluiting van het recreatieve pad. Ze vond ook een scheiding tussen fietspad en rijweg nodig. Haar voorstel om langs één zijde een dubbelrichtingsfietspad en aan de andere kant een looppad aan te leggen kon op geen bijval rekenen.





De zorgen van Laurent Boudolf (DAS) over de afwatering in het Langgeleed waren volgens schepen Blieck onterecht omdat het peil dat van de Duinkerkevaart volgt. De zorg van Roland Florizoone (ACT!E) over de omleiding tijdens de werken was wel terecht.





(GUS)