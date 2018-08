N-VA met liefst 17 nieuwkomers naar gemeenteraadsverkiezingen 10 augustus 2018

02u29 0 De Panne Het is de eerste keer dat N-VA in De Panne met een zuivere lijst naar de kiezers stapt. In 2012 maakte de partij deel uit van de kartellijst Visie 2020 & N-VA, die ondertussen is opgedoekt. Enkel lijsttrekster Cindy Verbrugge, Rudy Berquin, Kathleen Ticket en Noël De Gryse kwamen in 2012 op, de overige zeventien kandidaten zijn nieuwkomers. Nog één plaats is vrij.

Gemeenteraadslid Mieke Logier en OCMW-raadslid Pieter Goderis staan niet meer op de N-VA-lijst. Vooral die laatste is gefrustreerd. "Er werd mij een tweede plaats beloofd. Zonder overleg met het bestuur heeft de partijtop beslist om me slechts op plaats 11 of lager te zetten. Het gaat me niet zozeer om de plaats, maar wel om de ondemocratische manier waarop de beslissing is gemaakt. Daarom kom ik niet op bij N-VA, misschien wel bij een andere partij, maar dat ligt nog niet vast." Cindy Verbrugge reageert kort: "De leden hebben de lijst met een ruime meerderheid van 70 procent goedgekeurd."





Programma

Naast de kandidaten stelde N-VA ook zijn visietekst voor, met elf ankerpunten. "In Adinkerke willen we een locatie zoeken voor vrijetijdsactiviteiten", stipt Verbrugge aan. "Ook petanqueclubs moeten hun stek krijgen. De parkeertarieven mogen op bepaalde tijdstippen hoger, maar over de middag moet het goedkoper ten voordele van de horeca. Initiatiecursussen Nederlands zijn voor sommige handelaars en hun personeel nodig. Ik streef naar een intense samenwerking met Plopsaland. Dankzij dat pretpark kunnen we ons sterker profileren als kindvriendelijk paradijs aan de Vlaamse kust. We streven naar een snelle oplossing voor het fileleed in Adinkerke. Een topprioriteit is de heraanleg van het fietspad tussen Veurne en De Panne. Tot slot zullen we ook oud zeer moeten genezen. Ik denk daarbij aan de gladde tegels in de Zeelaan en de inrichting van de Dumontwijk. Ook de aanpak van de Zeedijk willen we vanonder het stof halen." (GUS)