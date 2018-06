Motorrijder zwaargewond na frontale aanrijding 26 juni 2018

02u44 1 De Panne Langs de Dijk in Adinkerke is zondag rond 18 uur een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van de Kromfortstraat.

Het kwam tot een frontale aanrijding tussen een personenwagen en een motorfiets. De motorrijder kwam door de klap op de voorruit van de auto terecht en belandde vervolgens op straat. De man werd zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurster van het voertuig, een Audi, werd ter controle in het ziekenhuis opgenomen. De vrouw raakte lichtgewond door een whiplash. Het ongeval veroorzaakte enige oproer in de straat, die door de hulpdiensten werd afgesloten voor het verkeer. Zowel de motor als de Audi raakten ernstig beschadigd en werden getakeld. De brandweer kwam de brokstukken en gelekte olie nog opruimen. (BBO)