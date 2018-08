Morgen weten we wie Miss Elegantie is 10 augustus 2018

Toerisme De Panne zal morgen uit twintig kandidates de nieuwe Miss Elegantie aanduiden. Die zal een jaar lang als ambassadrice de kustgemeente promoten. De deelnemers maken om 14 uur een rondrit met oldtimers door De Panne, waarna op de Leopold I-Esplanade de verkiezingsshow plaatsvindt. 's Avonds tijdens de 'Kiss from the Miss Beachparty' weten we wie de opvolgster wordt van Jotti Verbruggen. Van de twintig kanshebbers zijn er vijf West-Vlaamse meisjes bij, namelijk Clarisse Bertoni (19) uit Brugge, Imke Roose (17) uit Torhout, Jolien Wyckaert (19) uit Marke, Najomie Maene (20) uit Diksmuide en Nathalie Desplancke (21) uit Middelkerke. (GUS)