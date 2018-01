Mobiele frituur Plaza wellicht op 23 februari een feit 26 januari 2018

De mobiele frituur op de Markt in De Panne komt er wellicht op 23 februari. Dat zegt frituuruitbater Jurgen Gevers. De gemeente De Panne had namelijk in oktober eenzijdig de concessieovereenkomst voor de uitbating van de frituur, het gebouwtje op de markt, stopgezet in het kader van de herinrichting van de markt. Er was geen plaats meer voor een frietkot. Uitbater Jurgen Gevers trok naar de rechtbank. "De rechter heeft beslist dat er een mobiele frituur mag komen, tot er een uitspraak is over de geldigheid van de concessieverbreking. Na een plaatsbezoek is door alle partijen overeengekomen dat het frietkraam voor hotel Mon Bijou mag staan. Op 22 februari worden die overeenkomsten wellicht officieel in een vonnis. De dag nadien zou ik de mobiele frituur, die ik huur, openen", aldus frituuruitbater Jurgen Gevers. Nog voor de zomervakantie zou de burgerlijke rechter oordelen over de geldigheid van de concessieverbreking door de gemeente. Dan wordt bekend of uitbater Gevers met zijn mobiel frituur wel of niet de concessietermijn tot het einde van dit jaar mag uitzitten. Indien hij gelijk krijgt, zal hij toch nog een vergunning moeten aanvragen. Voor een uitbating die ergens langer dan 120 dagen verblijft, moet een omgevingsonderzoek gebeuren. (BBO)