Minstens tot najaar opnieuw frietjes op Markt 10 maart 2018

02u37 0 De Panne De langverwachte mobiele frituur Plaza op de Markt in De Panne is vanaf vandaag open en dat is minstens tot het najaar het geval.

Gisteren liet Jurgen Gevers de frituur op wielen aanvoeren om deze middag te openen. "Ik heb er zin in en ben blij dat ik eindelijk opnieuw frieten kan bakken", zegt uitbater Jurgen Gevers. Nadat de gemeente begin oktober vorig jaar eenzijdig de uitbatingsconcessie - die tot eind 2018 liep - van het frietkot introk, stapte Jurgen Gevers naar de rechtbank. Bij vonnis werd beslist dat hij op 23 februari een mobiele frituur mocht openen voor Hotel Mon Bijou op de Markt, tot er een definitieve uitspraak zou zijn over de concessieverbreking. "Maar de plaats waar mijn frituur zou komen, lag op 23 februari nog steeds opengebroken. Uiteindelijk duurde het nog twee weken vooraleer ik kon herbeginnen met frieten bakken en dat was enorm frustrerend", zegt Jurgen. Hij was de voorbije dagen druk in de weer om alles in gereedheid te brengen voor de opening.





Op 31 mei worden pleidooien gehouden in de rechtbank over de concessieverbreking. Minstens tot aan het vonnis, wellicht in het najaar, zijn er opnieuw frietjes op de Markt. (BBO)





