Milde straf nadat vrouw met getrokken alarmpistool richting politie stapt JHM

15 maart 2019

11u16 0 De Panne Een 45-jarige vrouw uit De Panne heeft van de strafrechter een milde straf gekregen nadat ze het op 21 december 2017 erg bont maakte. De vrouw stormde toen met een getrokken alarmpistool uit haar woning richting de politie.

A.G. en haar partner hadden op Facebook ruzie gekregen met een ander koppel dat in Middelkerke woont. Dat koppel reed naar de woning in De Panne om het een en ander uit te klaren. De ruzie zou gaan om een liefdestwist tussen met in de hoofdrol een van de mannen. Maar binnen ontstond een fikse ruzie en raakte de 45-jarige vrouw slaags met de vrouw uit Middelkerke. Ze deelde haar twee vuistslagen uit waarna de ruzie ook verder ging op straat. Buurtbewoners belden de politie die ter plaatse reden. Maar eenmaal de politie aankwam liep de vrouw op hen af terwijl ze in haar achterzak een alarmpistool had zitten. Ondanks de vraag van de politie om te blijven staan stapte ze door en trok ze opeens dat alarmpistool. Er dreigde een zeer explosieve situatie want hierop trok ook de politie hun pistool. Ze maanden A.G. meermaals aan om het wapen neer te leggen maar in eerste instantie bleef de vrouw stokstijf staan en reageerde ze niet. “Een bijzonder gevaarlijke situatie die enkel door de koelbloedigheid van de politie niet escaleerde. Die vrouw had evengoed neergeschoten kunnen worden”, sprak de procureur, die 6 maanden cel vroeg. De politie kon de vrouw overmeesteren en het wapen, dat pas na de situatie een alarmpistool bleek te zijn, afnemen. Uiteindelijk oordeelde de rechter veel milder en gaf A.G. enkel een geldboete van 1.200 euro, deels met uitstel. Het alarmpistool werd verbeurd verklaard.