Met kriebels in de buik op verkenningsgesprek TIENTALLEN JOBSTUDENTEN SOLLICITEREN OP PLOPSA-ATTRACTIES GUDRUN STEEN

15 februari 2018

02u48 0 De Panne Gisteren solliciteerden een veertigtal kandidaat-jobstudenten voor vakantiewerk in het pretpark Plopsaland. Dat gesprek verliep niet zo alledaags, want de jongeren mochten zich voorstellen in het ballenbad, op de boomstam of op de glijbaan. "De kandidaten zijn veel spontaner op een attractie en we beleven er zelf ook plezier aan", zegt Laurell Panneel van Randstad.

Geen stoelen en tafels met gespannen studenten voor een sollicitatiegesprek gisteren in Plopsaland De Panne. Daar mochten de jongeren op een attractie in Mayaland plaatsnemen om zich voor te stellen. "Het is mijn eerste vakantiewerk en ik vond het wel bijzonder om in een roze bloem mezelf voor te stellen", lacht Brandon Marboux (15) uit Koksijde die een knuffel kreeg van animatiefiguurtje Willy. "Het maakt me niet veel uit welke functie ik krijg, als ik maar mag werken. Dat zal ik tijdens mijn gesprek onderlijnen." Dat de studenten heel wat over hebben voor hun vakantiewerk bewijzen Louise Vanhaverbeke (15) en Emily De Clerck (18) die beiden uit het zuiden van de provincie komen. "Een pretpark is een bijzonder leuke omgeving om in te werken", vindt Louise. "Vroeger was ik wel fan van Studio 100 en om net in zo'n bedrijf te mogen werken is wel een opsteker. Ik zal dagelijks met de trein naar De Panne rijden." Dat zal ook Emily doen. "Ik werk ontzettend graag met kinderen dus is dit de gedroomde werkplek."





2.000 mensen nodig

Met Randstad en T-Interim heeft Plopsaland twee interne kantoren die personeel rekruteren en dat is nodig want voor het komende seizoen heeft het pretpark liefst 2.000 mensen nodig. "Op de jobdagen voor seizoensmedewerkers kwamen 305 mensen af", zegt Lore Dupont van de personeelsdienst. "Daarnaast hebben we 1.700 studenten nodig. De moeilijkste groep om te bereiken zijn de jongeren ouder dan achttien jaar. We schrijven al onze jobstudenten van het vorige seizoen aan en merken dat zeker 30 procent graag terugkomt. Met extra voordelen willen we geïnteresseerden aantrekken. Ik denk maar aan een premie van 250 euro voor wie meer dan vijftig dagen in één van onze parken werkt en we vergoeden ook woon-werkverkeer. Voor wie van verder komt, bieden we overnachtingsmogelijkheden aan."





Spontaner

Het is met een duidelijk doel dat de sollicitatiegesprekken op een attractie plaatsvinden. "Zo krijgen de kandidaten meteen voeling met hun toekomstige werkplek", zegt Laurell Panneel van Randstad. "Ze zijn mondiger en spontaner dan bij een traditioneel gesprek. Tijdens de rit peilen we naar welke job ze willen, wat hun motivatie is en wanneer ze vrij zijn." Stephanie Boret van T-Interim treedt haar collega bij. "Het maakt de job zoveel concreter. Ik houd alvast een positief gevoel over aan de eerste groep kandidaten. Hun enthousiasme viel op." Ben je zelf op zoek naar een job? Check dan www.plopsajobs.be of mail team@plopsa.be.