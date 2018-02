Mestkelder vat vuur 08 februari 2018

In de Klokhofstraat tussen Veurne en De Panne vatte een mestkelder op een boerderij gisterenochtend rond 9 uur plots vuur. De landbouwer belde de brandweer en ging de brand intussen zelf te lijf. Hij kon het vuur in de kelder grotendeels zelf blussen alvorens de brandweer van Veurne aankwam. Wellicht vatte de kelder vuur door zelfontbranding van de mest. De schade is eerder beperkt. (JHM)