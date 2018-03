Meningen verdeeld over vernieuwde formule VOORAL MIDDENSTAND KRITISCH OVER DRIEDAAGSE BRUGGE-DE PANNE GUDRUN STEEN

22 maart 2018

02u49 0 De Panne Bij de start van de Driedaagse, voor het eerst in Brugge, stond niet de grote massa. In De Panne daarentegen was het bij de aankomst wel een gezellige drukte. De toeschouwers waren vol lof over de organisatie. Bij de middenstand was wel een kritische noot te horen.

Voor de middenstand was de Driedaagse Brugge-De Panne geen hoogvlieger. Natalie Camelbeke van Hotel aan Zee op het Marktplein spreekt van een groot verlies. "Onze twaalf hotelkamers waren vorig jaar allemaal bezet met toeschouwers en nu maar voor de helft. Ook in ons restaurant was het opvallend kalmer. Ik schat dat ik zeker één derde minder omzet heb gedraaid. Er was nauwelijks ambiance in de Zeelaan. Het Marktplein was afgeschermd met reclamedoeken." Sabine Van Der Maelen is bestuurslid van Unizo De Panne en heeft in de Zeelaan een lingeriezaak. "Twee opeenvolgende dagen de Zeelaan afsluiten betekent voor de middenstand een streep door de rekening. Er was wel wat passage maar de meeste vaste klanten bleven weg. Anderzijds blijft de Driedaagse voor De Panne wel een promotie. De live-beelden op televisie zijn een meerwaarde maar een echte evaluatie kunnen we pas na de koers geven." Voorzitter van Horeca De Panne Marc Vanzeebrouck geeft het nieuwe concept wel een kans. "Ik hoor weinig kritiek in mijn café De Gerockten Hoarinck. Wat ik wel mis, is een tijdrit want dan blijft het volk langer plakken."





Trouw publiek

De gepensioneerde Pannenaar José Decoussemaeker vatte post bij het park in de Zeelaan voor de aankomst. "Het is een aangename verrassing dat hier evenveel volk staat als vorig jaar. De koers, maar ook de zon brengen de mensen naar buiten. De sfeer zit goed en de organisatie is perfect. Mij hoor je niet klagen. Ik ben benieuwd naar de opkomst morgen (vandaag red.) voor de vrouwenkoers. Ook bij de andere toeschouwers hoor ik weinig kritiek. Ik merk dat het trouwe publiek gevolgd is. Bij de toekomst van de wedstrijd stel ik me wel vragen nu Koksijde heeft beslist af te haken. Als De Panne zo'n organisatie alleen moet dragen, zie ik dat niet goed komen maar nu is het vooral genieten." En genieten deed ook burgemeester Ann Vanheste. "Het was afwachten wat deze nieuwe formule zou geven en misschien was er iets minder volk maar de sfeer zat goed en over de winnaar (Viviani, red) ben ik ook tevreden. Als volgend jaar de Markt heraangelegd zal zijn, zal de koers ook daar weer veel volk aantrekken." Voorzitter Bruno Dequeecker van de Driedaagse vat het zo samen: "We hebben bewezen dat we onze plaats op de kalender hebben verdiend. De opkomst in Brugge en De Panne lag binnen de verwachtingen. Ik heb begrip voor de kritiek van de middenstand maar de Zeelaan moesten we voor de veiligheid afsluiten en volgend jaar komt het VIP-gebeuren op het Marktplein dan kan de horeca daar opnieuw een flink graantje meepikken."