Meeste GAS-boetes gaan naar mensen die vuilniszak te vroeg of te laat buiten zetten GUS

01 maart 2019

15u19 1 De Panne Van de 814 gemeentelijke administratieve sancties (GAS) die de gemeenschapswacht van De Panne vorig jaar heeft uitgeschreven, hadden er liefst 602 te maken met afval. Het afval buitenzetten op een dag dat er geen ophaling is, is de koploper. Nu zijn er vier GAS-ambtenaars, straks komt daar één bij.

Naast de boetes voor zaken die met afval te maken hebben, waren er ook 74 sancties voor overtredingen in verband met honden en dan vooral viervoeters die losliepen. Er werden ook 31 wildplassers op de bon geslingerd. Nog opmerkelijk zijn de 51 sancties voor inbreuken op het reglement voor de vaste cabines en rolcabines op het strand. Tot slot stelde de gemeenschapswacht 1.507 parkeerinbreuken in de blauwe zone in Adinkerke vast. “We noteren een stijging van het aantal GAS-vaststellingen”, zegt Marie Declercq van de dienst Preventie en Gas. “In 2017 hadden we 732 GAS-dossiers en vorig jaar 814. Die toename is er vooral voor afvalgerelateerde overlast.” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) trekt zijn conclusies. “De stijging toont vooral aan dat we ons actieplan ‘De Panne Proper’ nog steeds bovenaan de agenda zullen zetten. De voorbije twee jaar waren er vier voltijdse GAS-ambtenaars. Dit jaar komt er daar nog één bij.”