Meer budget om werkloze jongeren te begeleiden 11 april 2018

De gemeente De Panne investeert 25.000 euro extra in zijn project bootcamp waarbij het werkloze jongeren van 16 tot 24 jaar, die niet meer naar school gaan, begeleidt. "Van de tien die we onder onze vleugels hebben genomen, zitten er al vier in het werk en een vijfde wil een opleiding haartooi starten. We mogen dus van een succes spreken", zegt jeugdschepen Arne Debaeke (DAS).





"We kunnen onze deeltijdse medewerker nu extra uren aan de slag krijgen door het extra budget maar het is de bedoeling te evolueren naar een voltijdse baan, want de jeugdwerkloosheid moet omlaag."





(GUS)