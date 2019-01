Medewerkers technische dienst zullen vuile tegels op nieuw Marktplein kuisen GUS

19 januari 2019

11u25 0 De Panne De heraanleg van het Marktplein in De Panne was het meest omstreden dossier de vorige legislatuur. Het plein is nog maar afgewerkt of de fontein werkt niet en de tegels zijn vuil. De nieuwe schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E) belooft beterschap.

Vorig jaar werd het Marktplein in De Panne vernieuwd. Het werd een effen vlakte met spuitfonteinen en zonder frituur. Er kwam veel protest vooral dan tegen het gebrek aan inspraak. Schepen Wim Janssens zet nu de puntjes op de i. “Het Marktplein is inderdaad vervuild. Medewerkers van de technische dienst zullen die reinigen van zodra dit haalbaar is. De fontein staat droog om vorstschade te voorkomen. Na de Driedaagse Brugge-De Panne op 27 en 28 maart starten we die terug op. Vanaf dan zal onze eigen technische dienst de fontein kunnen programmeren en vanop afstand bedienen. Dat gebeurde tot voor kort door een externe firma maar dat verliep niet altijd even soepel. Eén keer kregen de bezoekers van de wekelijkse zaterdagmarkt natte voeten omdat de fontein plots begon te spuiten. De Marktlaan werken we af voor de passage van de Driedaagse. Na 28 maart zal die straat toegankelijk zijn. De Meeuwenlaan zal voor het zomerverlof afgewerkt zijn. Tijdens de werken zal het Marktschooltje via een afgebakend pad bereikbaar zijn dat we verplaatsen in functie van de werken. De rijrichting langs het Marktplein hebben we terug veranderd van de Zeelaan naar de Marktlaan en dat blijft zo. We bereiden momenteel ons beleidsplan voor waarin we een volledig hoofdstuk over het Marktplein zullen schrijven. Ik denk maar aan thema’s zoals de zaterdagmarkt, frituur, fontein, meer groen en beleving, de horeca en evenementen.”