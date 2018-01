Marc Hauspie maakt politiek debuut 02u36 0 Foto GUS Marc Hauspie. De Panne Marc Hauspie (42) uit De Panne maakt zijn politieke debuut bij de nieuwe politieke beweging Act!e, die ontstaan is uit de Open VLD.

"Samen met mijn vrouw Annabelle Vander Paelt baat ik de wijn- en tapasbar Bodega uit in De Panne. Ik zit ook de lokale toneelvereniging Kink Kank Hoorn voor", laat Marc weten. "Mijn interesse voor de politiek is er al langer, maar het is de eerste keer dat ik me verkiesbaar stel."





"Ik kom uit een gezin met zelfstandige ouders en heb nu zelf ook mijn eigen zaak. Dat ik voor een blauwe beweging kies, is dan ook geen verrassing. In mijn tapasbar hoor ik vaak verzuchtingen over het huidige beleid."





"Vooral het gebrek aan inspraak is een werkpunt. In plaats van aan de zijkant mee te zuchten, wil ik actief deelnemen aan de lokale politiek."





(GUS)