Man vernielt vijf auto’s na ruzie met vriendin en moet in cel afkoelen Bart Boterman

24 januari 2019

12u18 0 De Panne In de Nieuwpoortlaan in De Panne is woensdagavond kort voor middernacht een man opgepakt omdat hij vijf auto’s had beschadigd.

Volgens de politie had de inwoner van Koksijde problemen met zijn vriendin en koelde hij zijn woede op geparkeerde auto’s in de straat. Hij maakte ruitenwissers stuk, trapte spiegels kapot en verbrijzelde ook een achterlicht. De man werd ter plaatse opgepakt voor verstoring van de openbare orde en vloog een nachtje in de politiecel. Donderdagmorgen mocht hij beschikken, maar met enkele processen-verbaal in de hand. Ongetwijfeld zal hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade.