Man valt dronken in slaap en knalt op boom JHM

30 maart 2019

11u20 0

In de Veurnestraat in De Panne botste een 45-jarige man vrijdagavond rond 20.30 uur eerst op een boom en vervolgens op een middengeleider. Een getuige die het ongeval zag gebeuren belde de hulpdiensten en meldde dat de man bewusteloos was. Daardoor kwamen ook een ambulance en MUG ter plaatse. Uiteindelijk bleek de man gewoon in slaap te zijn gevallen en was hij niet eens gewond. Hij legde wel een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn auto werd getakeld.