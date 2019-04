Man slaapt en eet maand in hotel maar betaalt rekening van 5.287 euro niet: kans op vrijspraak is groot JHM

12 april 2019

12u21 3 De Panne Wordt een 43-jarige man die een maand aan een stuk overnachtte en at in een hotel, de rekening van 5.287 euro niet betaalde en nadien met de noorderzon verdween, daar niet voor gestraft? De kans lijkt groot in de rechtbank van Veurne.

De man woont tegenwoordig in Normandië maar verbleef tussen 17 juli en 28 september 2017 onafgebroken in hotel Cajou in De Panne. Op 29 augustus betaalde hij tussendoor cash zijn lopende rekening en verbleef er nog een maand. Op 28 september bleek hij echter met al zijn spullen verdwenen en liet hij de rekening van 5.287 euro achter. De hotelier diende klacht in bij de politie maar het parket seponeerde de zaak voor flessentrekkerij. Daarna sleepte de hotelier de man zélf voor de rechter. “Maar naar onze mening is die man niet strafbaar voor flessentrekkerij”, legde de procureur uit. “Flessentrekkerij is er enkel als iemand in de volstrekte onmogelijkheid is om te betalen, dat op voorhand weet en tóch ergens gaat overnachten of eten. Aangezien de man hier het eerste deel van zijn rekening betaalde is hij niet strafbaar. Dit kan enkel burgerlijk geregeld worden.” Een flinke domper voor de hotelier. “Het is voor ons zonneklaar dat hij wel degelijk wist dat hij de rekening niet kon betalen. Er is zelfs sms-verkeer waarin hij toegeeft dat hij nog schulden heeft. Hopelijk telt dat als bewijs”. De kans is echter zeer groot dat de man op 10 mei vrijgesproken wordt.