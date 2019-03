Man lacht op eigen site met teelbalkanker van politieagent, maar riskeert nu 3 maanden cel JHM

22 maart 2019

14u24 0 De Panne Eddy. P., een vijftiger uit De Panne, riskeert drie maanden cel en een boete voor belaging, smaad en communicatiemisdrijven omdat hij al jarenlang politiezone Westkust beschimpt op zijn website, die zijn eigen naam draagt.

Eddy P. staat specifiek terecht voor wat hij over twee inspecteurs schreef. Toen inspecteur M. verhuisde naar een andere politiezone, schreef hij: ‘Buren, hou jullie vast, want de epidemie van de pest en cholera komt eraan!’ Maar wat hij over inspecteur F. schreef tart pas echt alle verbeelding. De man werd gediagnosticeerd met teelbalkanker met 30 procent overlevingskans en dat kwam Eddy P. te weten: Hij postte een foto van een blauwe doodskist met politiehelm en schreef: ‘Hopend op een langzame, pijnlijke dood voor teelbalkankertje.’ Het bezorgde F. en zijn drie kinderen veel verdriet. De agenten vragen respectievelijk 1.000 en 5.000 euro morele schadevergoeding. De procureur kon er niet om lachen: “Satire met gerecht en politie moet kunnen en is nodig, maar dit is er ver over.” Eddy P. haalde zijn schouders op: “Wanneer kan ik beroep aantekenen?” zei hij laconiek. Vonnis op 26 april.