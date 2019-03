Man doet behoefte op zetels van trein: NMBS krijgt 3.845 euro JHM

11 maart 2019

14u53 0

Een man moet de NMBS liefst 3.845 euro betalen omdat hij zijn behoefte had gedaan op de zetels van de trein. S.C. spoorde op 10 november na een nacht uitgaan terug van Gent naar De Panne. Daarbij had hij veel te veel gedronken. Op de trein viel hij in slaap maar kort voor hij zijn eindbestemming naderde werd hij wakker, stak hij doodleuk zijn broek af, hurkte zich en deed zijn behoefte op de zetels van de trein. Daarna smeerde hij zijn uitwerpselen nog uit. De treinbegeleider verwittigde de politie die de man in het station van De Panne oppakte en in de cel gooide. De NMBS vroeg in de politierechtbank van Veurne 3.845 euro omdat ze de zetelbekleding van de betreffende bank moesten vervangen en voor de doorgedreven poetswerken. S.C. liet zich evenwel niet zien in de rechtbank.