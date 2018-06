Malafide dakreinigers lichten 82-jarige vrouw op 15 juni 2018

02u47 0 De Panne In de Barkenlaan in De Panne is woensdag in de voormiddag een 82-jarige dame opgelicht door malafide dakreinigers.

De politie roept op om niet in te gaan op het aanbod van de dak-reinigers en de politie te bellen wanneer ze aan de deur komen. De mannen overtuigden de bewoonster om haar dak te laten reinigen en bespraken een bedrag van 100 euro als vergoeding. Daarna voerden ze de werken uit, maar achteraf vroegen ze 600 euro. De dame was onder de indruk en betaalde onder lichte dwang 300 euro, de rest zouden de malafide dakreinigers nog komen halen. Ze belde achteraf de politie op. Die ging ter plaatse, maar trof de mannen niet meer aan. "Dergelijke oplichtingspraktijken keren jammer genoeg jaarlijks terug. De slachtoffers zijn meestal oudere mensen. De oplichters vragen om hun dak te reinigen, te ontmossen of de oprit opnieuw te asfalteren", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van PZ Westkust. "We vragen onze inwoners om meteen het nummer 058/53.30.00 te bellen indien ze te maken krijgen met de oplichters.Ga zeker niet op hun aanbod in." (BBO)