Make-over voor belle-époquewijk MEER GROEN, ONDERGRONDSE PARKING EN NIEUW KUNSTENHUIS GUDRUN STEEN

11 mei 2018

02u38 1 De Panne De Dumontwijk krijgt een make-over. Er komt meer groen, de straten worden heraangelegd en er sneuvelen ruim 100 parkeerplaatsen. Er komt wel een ondergrondse parking onder het Koningsplein. En Villa Le Chalutier krijgt een nieuwe bestemming als kunstenhuis.

De Dumontwijk in De Panne is gekend voor zijn belle-époquewoningen. Een van die typische villaatjes is Le Chalutier in de Bortierlaan. Kunstenaar Louis Van den Eynde liet het in 1927 bouwen als zomerverblijf. Zijn schoonzoon schonk het zeventig jaar later aan de gemeente. Hoewel het tussendoor wat opgeknapt werd, staat het huis sindsdien leeg. "Het beheerplan is klaar, maar we zullen nog een paar jaar moeten wachten op de subsidies", geeft cultuurschepen Christophe Delrive (DAS) toe. "Ook de inboedel en de 400 schilderijen worden trouwens beschermd. Het is eigenlijk al een museum op zich, maar in de toekomst wordt het ook een plek waar concertjes en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. Een verblijfplaats voor kunstenaars is ook een optie. De geplande opknapwerken zijn geraamd op 600.000 euro. We mikken op 80 procent subsidies, maar het kan ook minder zijn." In de gemeenteraad maakte Serge Vandamme (ACT!E) de meerderheid erop attent te investeren in een goede beveiliging. Cindy Verbrugge (N-VA) verwees naar het Talbot House in Poperinge als goede referentie voor de uitbating van zo'n villa.





Minder parkeerplaatsen

Op dit moment zijn er in de Dumontwijk 355 parkeerplaatsen. Na de heraanleg van de straten en de vernieuwing van de riolen zullen er nog 139 overblijven. Daarnaast komen er nog 172 parkeerplaatsen voor bewoners. Die plaatsen worden voor hun inrit op de openbare weg gemaakt. "Onder het Koningsplein komt ook een nieuwe parking. Een studiebureau onderzoekt de zaak nu en we verwachten dit najaar de resultaten", geeft burgemeester Ann Vanheste (DAS) mee.





"Vermoedelijk zullen we voor die ondergrondse parking met een private partner samenwerken. Bovengronds kiezen we voor een groener plein dat de nieuwe toegang tot onze kustgemeente moet worden, in plaats van de Kerkstraat nu. De werken in de Dumontwijk starten vermoedelijk volgend jaar. Er komt meer groen, er worden nieuwe riolen geplaatst, er komt nieuwe verlichting en de weg wordt heraangelegd", zegt Vanheste.





In de eerste fase wordt aan de Dumont- en Bortierlaan en een deel van de Halmenstraat gewerkt. Die werken kosten 3,1 miljoen euro, waarvan de gemeente 450.000 euro moet betalen. De rest zijn rioleringswerken en die zijn voor rekening van de Intercommunale Watervoorziening Veurne-Ambacht (IWVA). In de Witteberglaan kan je al het gekozen armatuur voor de openbare verlichting zien. Dit jaar krijgt ook de Visserslaan zo'n verlichting.