Maatschappelijke enquête na uit de hand gelopen Facebookruzie 20 november 2018

02u23 0

De strafrechter in Veurne heeft een maatschappelijke enquête bevolen voor een vrouw uit De Panne om na te gaan waarom de vrouw op 21 december zo'n vreemd gedrag stelde bij een ruzie. Aline G. en haar man hadden op 21 december vorig jaar via Facebook al een ganse dag ruzie met een koppel uit Middelkerke. Die besloten om rond middernacht naar De Panne af te zakken om verhaal te halen. "G. stak een alarmpistool in haar achterzak en wachtte op de confrontatie", sprak de procureur. "Ze deelde enkele slagen uit en richtte plots het alarmpistool op het andere koppel. De politie was intussen verwittigd en moest met getrokken wapen naderen. G. reageerde eerst zelfs niet op het bevel haar wapen te laten vallen. Dit had zelfs veel slechter kunnen aflopen." De vrouw riskeert er 6 maanden cel en een boete voor. Op 15 februari moet de rechter meer weten. (JHM)