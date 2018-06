Maatjesfestijn in De Panne 13 juni 2018

03u00 0

Morgen vanaf 17.30 uur openen de deuren van De Boare bij het Koningsplein in De Panne voor het jaarlijkse maatjesfestijn. Neos De Panne-Adinkerke organiseert dat met de steun van Toerisme De Panne. Jaar na jaar slaagt de seniorenvereniging erin om daags na de officiële veiling de Hollandse maatjes naar De Panne te brengen. De kustgemeente was vroeger bekend om zijn haringen en met die traditie knoopte Neos terug aan toen De Panne in 2011 zijn eeuwfeest vierde. De toegang tot het maatjesfestijn is gratis. (GUS)