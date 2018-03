Lopen in de vrije natuur van De Panne 15 maart 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in De Panne zijn vierde 100 procent natuurloop in West-Vlaanderen geopend.





"We tekenden zes lussen uit, waarvan de afstand varieert van ruim één tot bijna zeven kilometer", legt projectleider Lieven Lanszweert uit. "De lopers doorkruisen de natuur langs een bewegwijzerd parcours. We gebruiken uitsluitend bestaande onverharde paden. De Oosthoekduinen, het Calmeynbos en het Westhoekreservaat zijn de natuurgebieden waardoor de sporter loopt."





Check www.natuurenbos.be/natuurlopen voor alle praktische informatie. (GUS)