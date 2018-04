Lijststemmen tellen niet bij ACT!E 18 april 2018

De nieuwe, liberale partij ACT!E van De Panne houdt straks na de gemeenteraadsverkiezing enkel rekening met de voorkeurstemmen om te bepalen wie in de gemeenteraad mag zetelen.





"Of je nu op de eerste of de voorlaatste plaats op de lijst staat: alleen het aantal stemmen op de naam van de kandidaat telt", onderlijnt communicatieverantwoordelijke Marc Hauspie. "We houden geen rekening met de lijststemmen. Alleen de kiezer zal bepalen wie er voor onze partij deel zal uitmaken van de gemeenteraad." (GUS)