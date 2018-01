Levende hondshaai aangespoeld 02u33 0 Jurgen Henno

"Ik was aan het wandelen op het strand toen de vis van ongeveer 45 tot 50 centimeter aantrof. Toen ik merkte dat z'n kieuwen nog bewogen, legde ik het in een plas water. Uiteindelijk heb ik hem dan in de volle zee gebracht. Laat ons hopen dat ik goed heb gehandeld en dat de haai het zal halen." Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee zorgt voor duiding. "De hondshaai is aan onze kust een algemene en vaak voorkomende soort, samen met de gevlekte gladde haai. Het kan al eens gebeuren dat er eentje aanspoelt, wanneer het dier pech heeft door de stroming op zee of omdat het ziek en verzwakt is." (TVA)