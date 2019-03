Leve de burgemeester in jeans of toch niet? GUS

28 maart 2019

10u44 0 De Panne Op sociale media blijft de jeanskwestie rond Bram Degrieck (Het Plan-b) burgemeester van De Panne leven. Op 1 maart postte hij een foto van een huwelijk dat hij had voltrokken. Oud-burgemeester Ann Vanheste (DAS) had kritiek op de jeansbroek die Degrieck droeg. Op 24 maart volgde opnieuw een trouwfoto maar dit keer met een burgemeester strak in het pak.

Op Facebook heeft Bram Degrieck de pagina ‘De burgemeester van De Panne’. Daarop post hij regelmatig foto’s van activiteiten waarbij hij betrokken is. Zo zette hij op 1 maart een foto online waarbij hij felicitaties overbracht aan de jonge trouwers. Oud-burgemeester Ann Vanheste reageerde daarop als volgt: ‘Twee mensen trouwen op hun ‘piekebesten’ en de burgemeester staat in z’n jeansbroek. Dat is toch geen klasse.’ Waarop huidig burgemeester Bram Degrieck antwoordde: “Dank voor je reactie en fijn dat je de pagina volgt. De dag dat u mijn vestimentaire keuze bepaalt is nog ver af. Ik heb toch ook geen commentaar op uw te kleine leggings.’ Daarop kwam een resem reacties waarvan de meeste in het voordeel van Degrieck. Eén iemand formuleerde zelfs ‘Leve de burgemeester in jeans’. Een ander merkte op dat ook de bruidegom een jeansbroek droeg.

Op 24 maart postte Degrieck opnieuw een trouwfoto maar dit keer stond hij strak in het pak. Iemand reageerde daarop laconiek ‘Awel meneer de burgemeester. Waar is uw jeansbroek?’ De jeanskwestie is duidelijk hot in De Panne. En Degrieck zelf die heeft maar één goede raad: “Er zijn veel belangrijkere dingen dan de kleur van mijn broek. Niemand moet zich daarmee moeien en al zeker niet op sociale media. Mijn reactie op Ann was met een serieuze knipoog. No hard feelings.”