Laura Tesoro, 2 Fabiola en OT op de mainstage van Festival aan Zee GUS

22 februari 2019

De organisatoren van het gratis strandfestival Festival aan Zee in De Panne voegen Laura Tesoro, 2 Fabiola en OT toe aan hun affiche. Ook de eerste namen van Belfius Boutique zijn bekend. Het festival vindt op 27 en 28 april plaats.

Op zaterdag 27 april hebben Mirranda, Mooney (winnaar De Nieuwe Lichting) en 2 Fabiola hun komst al bevestigd. Op zondag zijn dat OT, Laura Tesoro en Kapitein Winokio. En dan is er nog de Belfius Beach Boutique voor lokaal, beloftevol talent. Volgende groepen mogen al zeker optreden: Exception uit Roeselare, The Black Gasolines uit Kortrijk, MAANBAR uit Brugge en West Corner Brass Band uit Poperinge. Op 22 februari vindt de tweede preselectie plaats in jeugdhuis De Planke in De Panne. Festival aan Zee is een organisatie van vzw Festival Dranouter en Toerisme De Panne. Op www.festivalaanzee.be vind je alle praktische info.